|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Lumen Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Lumen Technologies öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,232 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,620 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Lumen Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,73 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 11,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,907 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,12 Milliarden USD, gegenüber 12,40 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lumen Technologies Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Lumen Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Lumen Technologies legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
19.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
15.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Handel in New York: S&P 500 steigt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Lumen Technologies Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften im Dienstagshandel nachgeben. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.