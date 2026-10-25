Ausblick: Lumax Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lumax Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 62,50 INR gegenüber 38,13 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 23,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 12,43 Milliarden INR gegenüber 10,09 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 250,78 INR, während im vorherigen Jahr noch 184,50 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 50,06 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 41,54 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.ch