Ausblick: LTC Properties legt Quartalsergebnis vor

LTC Properties stellt am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,526 USD je Aktie gegenüber -0,440 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll LTC Properties nach den Prognosen von 5 Analysten 86,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 70,7 Millionen USD umgesetzt worden.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,25 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,52 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 335,2 Millionen USD, gegenüber 265,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net