Ausblick: LSI Industries legt Quartalsergebnis vor

LSI Industries lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,310 USD je Aktie gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 225,0 Millionen USD – ein Plus von 43,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LSI Industries 157,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,31 USD im Vergleich zu 0,670 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 887,1 Millionen USD, gegenüber 689,4 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net