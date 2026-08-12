LRAD Aktie 52023280 / US36872P1030
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: LRAD präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
LRAD äussert sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,017 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 56,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei LRAD für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,5 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,007 USD im Vergleich zu -0,400 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 65,2 Millionen USD, gegenüber 40,8 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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