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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: Lowes Companies gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Lowes Companies wird am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 30 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,88 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lowes Companies mit 2,88 USD je Aktie genauso viel verdient.
28 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent auf 22,39 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 33 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,27 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,85 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 30 Analysten auf durchschnittlich 92,07 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 86,29 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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