Ausblick: Louisiana-Pacific veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Louisiana-Pacific präsentiert in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,203 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 56,15 Prozent erhöht. Damals waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Louisiana-Pacific im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 671,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 663,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,25 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,08 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,50 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,71 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net