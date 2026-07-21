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21.07.2026 14:03:36

Ausblick Lonza: Fortsetzung der Wachstumsstory erwartet

Basel (awp) - Lonza dürfte in den ersten sechs Monaten von der anhaltend hohen Nachfrage der Pharmagesellschaft nach Auftragsfertigern profitiert haben. Für den weiteren Wachstumspfad dürfte der Kauf des früheren Roche-Werkes im kalifornischen Vacaville und dessen Auslastung ein zentraler Treiber sein. Die Transformation in einen reinen CDMO wiederum hat Lonza nun abgeschlossen.

Das Lifescience-Unternehmen gibt am Mittwoch, 22. Juli, die Ergebnisse zum ersten Semester 2026 bekannt. Zum AWP-Konsens haben insgesamt zwölf Analysten beigetragen. 

H1 2026
(in Mio Fr.)   AWP-Konsens  H1 2025  

Umsatz            3'395     3'034
Kern-EBITDA       1'129       922
- Marge (%)        33,2      30,4
Reingewinn          555       396

Worauf ist bei den Zahlen zu achten?

Um das Wachstumstempo zu halten, ist es für den Auftragsfertiger wichtig, das Werk in Kalifornien auszulasten. Entsprechend hoffen Investoren darauf, dass neue Lieferverträge gemeldet werden. Die weitere Entwicklung des Vacaville-Standorts spielt auch eine zentrale Rolle für das Wachstum und die Profitabilität im laufenden Jahr. Dabei erhoffen sich Investoren und Analysten weitere Angaben zu der geplanten Schliessung des Werkes für zwei Monate im zweiten Semester. Grund dafür ist einerseits die Umsetzung eines grossen Investitionsprogramms sowie die Einführung neuer Moleküle. Im Rahmen der Investitionen modernisiert und erweitert Lonza die Produktionsanlagen und bereitet sie für neue Biologika-Programme vor bzw. rüstet sie um.

Welche Themen sind noch zu beachten?

Ein weiterer Schwerpunkt dürfte der Hochlauf der neuen grosstechnischen Zellkulturanlage in Visp sein. Der kommerzielle Betrieb soll Mitte 2026 beginnen. Investoren werden darauf achten, ob der Zeitplan eingehalten wird und wann sich die Anlage spürbar im Umsatz niederschlägt.

Was will das Management 2026 erreichen?

Mit dem angekündigten Verkauf des Geschäftsbereichs Kapseln und Nahrungsergänzung (CHI) hat Lonza den Wandel in einen reinen Pharmaauftragsfertiger (CDMO) perfekt gemacht. Nun liegt der Fokus auf dem weiteren Wachstum. Hier stellte das Management zuletzt unverändert ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 11 bis 12 Prozent sowie eine Betriebsgewinnmarge von über 32 Prozent in Aussicht. 2025 lag die Marge bei 31,6 Prozent. Dabei dürfte das erste Halbjahr aber deutlich stärker ausfallen als das zweite. Der Grund ist die vorübergehende Schliessung von Vacaville.

Wie hat sich die Aktien entwickelt? Die Lonza-Titel haben seit Jahresbeginn eine Zunahme um rund 6 Prozent verzeichnet, während der Gesamtmarkt (SMI) um gut 8 Prozent zugelegt hat. Bereits letztes Jahr entwickelten sich die Titel unterdurchschnittlich.

hr/hs/an

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4026 17.12.2027 147852172
Long 12.4844 15.12.2028 151874571
Long 749.0667 18.12.2026 133694154
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.9532 19.03.2027 158463563
Short 281.3 18.12.2026 154260115
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4026 10.33 157975930
Long 12.2304 4.83 158244811
Long 17.5812 2.18 158245269
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.6747 13.95 147677922
Short 9.6862 6.81 149108701
Short 13.0651 4.20 158827996
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.46 128418879
Long 8 -11.91 133478810
Long 12 -7.71 139996986
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben

Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

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Long 13’702.82 19.53 S2B93U
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Long 12’805.14 8.80 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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