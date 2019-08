Ausblick: Lonestar Resources US zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lonestar Resources US lädt am 05.08.2019 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2019 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,066 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 47,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,9 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,697 USD je Aktie, gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 198,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 201,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch