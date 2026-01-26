Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bilanz steht ins Haus 26.01.2026 18:18:00

Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Das sind die Erwartungen der Analysten an Logitech.

Logitech
73.04 CHF 0.90%
Kaufen Verkaufen

Logitech veröffentlicht am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,16 CHF je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,41 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,18 Milliarden CHF erzielt wurde.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,66 CHF einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 4,81 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,04 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Logitech-Aktie in Grün: Gründer will mehr Zukunftsvisionen vom Konzern

Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

