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Quartalszahlen in Sicht 04.05.2026 14:18:00

Ausblick: Logitech verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Logitech verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Logitech öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.

Logitech
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Logitech wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,09 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,860 CHF erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 10 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,08 Milliarden USD, was einem Umsatz von 908,3 Millionen CHF im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,55 USD im Vergleich zu 3,66 CHF im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 4,83 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,04 Milliarden CHF.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech