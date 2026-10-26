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26.10.2026 14:03:37
Ausblick Logitech: Umsatz im Q2 leicht höher, aber Ergebnis tiefer erwartet
Lausanne (awp) - Der Computerzubehör-Hersteller Logitech dürfte im zweiten Quartal wie anvisiert zwar einen leicht höheren Umsatz erzielt haben. Aufgrund eines bereits bekannten Vorfalls bei einem Zulieferer wird aber das Ergebnis entsprechend belastet. Spannend wird insbesondere der Ausblick auf das wichtige Weihnachtsquartal.
Das Unternehmen veröffentlicht die Ergebnisse zum zweiten Quartal 2026/27 (per Ende September) am Dienstag, 27. Oktober. Insgesamt haben fünf Analysten zum AWP-Konsens beigetragen.
Q2 26/27 (in Mio USD) AWP-Konsens Q2 2025/26 Umsatz 1'211 1'186 EBIT (GAAP) 174,3 191,3 EBIT (Non-GAAP) 203,6 230,1 (in %) Brutto-Marge (Non-G.) 44,2 43,8
Was steht im zweiten Quartal im Fokus?
Weniger die reinen Zahlen sondern vielmehr die Probleme bei einem Zulieferer werden im Fokus stehen. Ansonsten schätzen Analysten die grundlegende Marktnachfrage unverändert positiv ein, auch dürfte Logitech dank Produktinnovationen auch Marktanteile gewonnen haben. Spannend könnte auch die Entwicklung der Speicherchippreise werden.
Logitech selbst hat mit den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal bereits über einen Vorfall bei einem Zulieferer berichtet und auch konkrete EBIT-Einbussen (siehe Ziele) bekannt gegeben. Ende Juli gab sich das Unternehmen aber zuversichtlich, dass dieses temporäre Probleme bis in das vierte Quartal hinein gelöst sein sollte. Damals war die Fabrik des Zulieferers allerdings noch geschlossen und es stand kein Termin für eine Wiederöffnung fest.
Welche Auswirkungen hat der Vorfall und welche Ziele setzt sich Logitech selbst?
Logitech bezifferte die Auswirkungen auf den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal noch mit relativ geringen 20 Millionen US-Dollar, im dritten Quartal könnten es allerdings bis zu 200 Millionen an Nettoumsatz kosten. Dies sei aber im Finanzausblick berücksichtigt.
Entsprechend peilt der Konzern für das zweite Jahresviertel ein vergleichsweise zurückhaltendes Umsatzwachstum in US-Dollar von 0 bis 3 Prozent auf 1,19 bis 1,22 Milliarden Dollar vor. Der Non-GAAP EBIT soll zwischen 185 und 210 Millionen liegen.
Wie hat sich die Aktie entwickelt?
Im laufenden Jahr hat Logitech eine recht volatile Entwicklung hinter sich. Vom Tief Ende Januar/Anfang Februar bei 65 Franken schnellten die Aktien dann Anfang Juni bis auf 102,80 Franken nach oben. Aktuell werden sie mit gut 91 Franken gehandelt.
Website: www.logitech.com
an/dm
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