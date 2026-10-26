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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Logitech stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mit diesen Ergebnissen rechnen Analysten für die kommende Logitech-Bilanz.
Logitech präsentiert in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Logitech im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,920 CHF je Aktie gewesen.
Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,21 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 949,1 Millionen CHF im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,61 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,85 CHF erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,89 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,89 Milliarden CHF waren.
Redaktion finanzen.ch
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