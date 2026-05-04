Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’052 -0.6%  SPI 18’464 -0.5%  Dow 49’499.2700 -0.3%  DAX 24’267 -0.1%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 5’825 -1.0%  Gold 4’576.6 -0.8%  Bitcoin 61’736 0.6%  Dollar 0.7835 0.4%  Öl 110.8 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539GameStop2274310
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick Geberit: Leichtes Wachstum und hohe Marge im Q1 erwartet
Ausblick: Logitech verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick Logitech: Auch im Schlussquartal wird Wachstum erwartet
Ausblick Alcon: Starkes erstes Jahresviertel erwartet
Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen
Suche...
Plus500 Depot

Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analystenkonsens 04.05.2026 14:14:37

Ausblick Logitech: Auch im Schlussquartal wird Wachstum erwartet

Ausblick Logitech: Auch im Schlussquartal wird Wachstum erwartet

Bei Logitech stehen die Zahlen zum letzten Geschäftsquartal an.

Logitech
79.42 CHF 3.32%
Kaufen Verkaufen
Analysten gehen von einem Plus sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis aus. Besondere Aufmerksamkeit dürfte neben den reinen Ergebnissen aber wie üblich dem Ausblick gelten.

Der Peripheriegeräte-Hersteller Logitech publiziert am Dienstag, 5. Mai, die Resultate für das vierte Quartal 2025/26 (per Ende März). Zum AWP-Konsens haben insgesamt sechs Analysten beigetragen. 

Q4 2025/26
(in Mio USD)           AWP-Konsens  Q4 2024/25  

Umsatz                    1'077       1'010
EBIT GAAP                   133         106
EBIT non-GAAP               164         133
Reingewinn GAAP             140         144
Reingewinn non-GAAP         149         140

(in %)
Bruttomarge non-GAAP       43,4        43,5

Worauf liegt der Fokus?

Im vierten Geschäftsquartal von Logitech rechnen Analysten erneut mit einem Wachstum und liegen mit den Schätzungen in etwas im Einklang mit der Guidance des Unternehmens. Besonders die Profitabilität dürfte sich gebessert haben. Am Markt kamen zuletzt immer wieder Sorgen für Engpässen bei der Chipversorgung und einer nachlassenden PC-Nachfrage durch steigende Preise auf.

Analysten sehen zudem teilweise eine gewisse Sättigung im Gaming-Markt, auf dem Logitech stark wachsen will. Das Unternehmen hatte aber zuletzt diese Sorgen versucht zu zerstreuen. Besondere Aufmerksamkeit wird indes wie üblich der Ausblick erhalten.

Was nimmt sich Logitech vor?

Mit den Zahlen zum dritten und wichtigsten Quartal hat Finanzchef Matteo Anversa eine Bruttomarge im Bereich von 43 bis 44 Prozent in Aussicht gestellt. Das Gesamtjahr 2025/26 dürfte zudem mit Blick auf die Bruttomarge wohl über dem langjährigen Ziel abschliessen. Mit Blick auf den Umsatz peilt Logitech 1,07 bis 1,09 Milliarden US-Dollar an, der non-GAAP EBIT soll zwischen 155 und 165 Millionen liegen.

Damit solle sich das Gesamt-Umsatzplus für 2025/26 auf rund 6 Prozent in US-Dollar summieren, der EBIT für das Gesamtjahr werde bei 900 bis 910 Millionen erwartet.

Was ist seit dem Weihnachtsquartal passiert?

Seit den Zahlen zum dritten Quartal ist es relativ ruhig um Logitech gewesen. Es gab allerdings zwei erwähnenswerte Änderungen im Management. So trat Yolcin Yilmaz die Nachfolge als Chief Commercial Officer von Quin Liu an. Zudem wurde Robin Piispanen zu Chef der Gaming-Sparte ernannt. Beide Positionen wurden damit mit internen Kandidaten besetzt.

Wie hat sich die Aktie entwickelt?

Die Aktie hat insbesondere angesichts der Marktverwerfungen rund um den Iran-Krieg seit Ende Januar eine beeindruckende Erholung gezeigt. Nach einem Einbruch von Mitte Dezember bis Ende Januar um fast ein Drittel legten die Titel seither mehr als 16 Prozent zu. Seit Jahresbeginn bleibt allerdings noch ein Verlust von gut 5 Prozent bestehen.

Website: www.logitech.com

lh/jl/dm

Apples (awp)

Weitere Links:

Logitech-Aktie zieht an: Robin Piispanen wird Chef der Gaming-Sparte

Bildquelle: BalkansCat / Shutterstock.com