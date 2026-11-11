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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Logistri Fastighets Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Logistri Fastighets Registered B wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,210 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Logistri Fastighets Registered B einen Gewinn von 0,480 SEK je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll Logistri Fastighets Registered B nach den Prognosen von 2 Analysten 54,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46,8 Millionen SEK umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,795 SEK, während im vorherigen Jahr noch 1,73 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 215,5 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 183,8 Millionen SEK waren.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Logistri Fastighets AB Registered Shs -B-
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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