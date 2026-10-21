Ausblick: Logistea Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Logistea Registered B präsentiert am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,330 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,520 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 329,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 14,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Logistea Registered B einen Umsatz von 288,0 Millionen SEK eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,17 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 1,58 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,30 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,08 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch