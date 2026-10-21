Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Lockheed Martin zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Lockheed Martin wird am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 7,52 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lockheed Martin einen Gewinn von 6,95 USD je Aktie eingefahren.
19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 18,61 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 20,48 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 30,43 USD, gegenüber 21,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 80,97 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 75,05 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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