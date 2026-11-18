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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Loblaw Companies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Loblaw Companies wird am 19.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Loblaw Companies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,740 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,670 CAD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 19,87 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 2,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Loblaw Companies einen Umsatz von 19,40 Milliarden CAD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,52 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,24 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 65,06 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 63,90 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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