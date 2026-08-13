LM Funding America Aktie 158689662 / US5020746021
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: LM Funding America legt Quartalsergebnis vor
LM Funding America äussert sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -3,500 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll LM Funding America mit einem Umsatz von insgesamt 2,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,17 Prozent gesteigert.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -22,000 USD, wohingegen im Vorjahr noch -82,000 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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