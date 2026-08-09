Ausblick: Lloyds Metals Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lloyds Metals Energy lässt sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lloyds Metals Energy die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 23,70 INR. Dies würde einem Zuwachs von 95,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lloyds Metals Energy 12,12 INR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 168,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 64,10 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,84 Milliarden INR umgesetzt.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 107,37 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 69,42 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 286,57 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 169,76 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch