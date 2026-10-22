Livzon Pharmaceutical Group Aktie 23338587 / CNE100001QV5
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Livzon Pharmaceutical Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Livzon Pharmaceutical Group präsentiert am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,483 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,590 HKD je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 2,56 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,11 Milliarden HKD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,00 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,46 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,55 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,92 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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