LiveOne Aktie 148990056 / US53814X3008
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: LiveOne stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
LiveOne lässt sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird LiveOne die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass LiveOne im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,235 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,400 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll LiveOne nach den Prognosen von 4 Analysten 21,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,828 USD, gegenüber -2,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 92,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 77,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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