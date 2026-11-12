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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: LiveOne legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
LiveOne wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,330 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,520 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 19,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,150 USD, wohingegen im Vorjahr noch -2,020 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 81,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 77,1 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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