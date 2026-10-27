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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Littelfuse präsentiert Quartalsergebnisse
Littelfuse gibt am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,97 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 26,87 Prozent auf 792,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Littelfuse noch 624,6 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,64 USD im Vergleich zu -2,890 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 2,93 Milliarden USD, gegenüber 2,39 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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