Liquidia Technologies Aktie 42548531 / US53635D2027
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Liquidia Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Liquidia Technologies wird sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,758 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 1805,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 168,5 Millionen USD gegenüber 8,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,32 USD, gegenüber -0,800 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 725,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 158,3 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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