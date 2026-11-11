Ausblick: LiqTech International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LiqTech International wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 6,0 Millionen USD – ein Plus von 57,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LiqTech International 3,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,300 USD aus. Im Vorjahr waren -0,890 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 20,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 16,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net