Ausblick: LiqTech International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LiqTech International wird am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,190 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,220 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 20,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,790 USD, gegenüber -0,890 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 21,6 Millionen USD im Vergleich zu 16,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch