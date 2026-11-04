Ausblick: Lionsgate Studios zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lionsgate Studios stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,025 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lionsgate Studios noch -0,390 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 32,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 628,8 Millionen USD gegenüber 475,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,399 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,700 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 3,35 Milliarden USD, gegenüber 2,63 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net