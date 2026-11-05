Ausblick: Lion stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lion lässt sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lion die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 28,67 JPY gegenüber 40,50 JPY im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 105,49 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Lion für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 106,73 Milliarden JPY aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 92,88 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 99,74 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 440,16 Milliarden JPY, gegenüber 422,09 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net