LINK Mobility Group Aktie 57312205 / NO0010894231
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18.08.2026 07:01:06
Ausblick: LINK Mobility Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
LINK Mobility Group präsentiert in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
7 Analysten schätzen, dass LINK Mobility Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,287 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,03 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Plus von 15,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,46 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,280 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 8,29 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 7,08 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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