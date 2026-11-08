Ausblick: Lineage präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lineage stellt am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Lineage im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,218 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,440 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,36 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,38 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,746 USD, gegenüber -0,430 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 5,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,36 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net