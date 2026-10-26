Ausblick: Lincoln Electric stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lincoln Electric wird am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 2,81 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,17 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 10,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,06 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,20 USD, gegenüber 9,32 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 4,71 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,23 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch