Lincoln Educational Services CorpShs Aktie 2111706 / US5335351004
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Lincoln Educational Services präsentiert Quartalsergebnisse
Lincoln Educational Services wird sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,040 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 135,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 15,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,699 USD, gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 585,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 518,2 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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