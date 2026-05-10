Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’101 -0.3%  SPI 18’575 -0.3%  Dow 49’609 0.0%  DAX 24’339 -1.3%  Euro 0.9152 0.0%  EStoxx50 5’912 -1.0%  Gold 4’715 0.6%  Bitcoin 62’291 -0.2%  Dollar 0.7771 -0.4%  Öl 100.3 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gold, Öl & Co. in KW 19: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
So funktioniert die (De-)Archivierung bei WhatsApp
Bitcoin-Absturz belastet Tesla: Millionen-Verlust trübt das Quartalsergebnis
Kursziele massiv angehoben: Stehen diese zwei Chip-Giganten vor dem nächsten Ausbruch?
Ausblick: Plug Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Plus500 Depot

Lincoln Educational Services CorpShs Aktie 2111706 / US5335351004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Lincoln Educational Services präsentiert Quartalsergebnisse

Lincoln Educational Services CorpShs
44.82 USD 1.49%
Kaufen Verkaufen

Lincoln Educational Services wird sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,040 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 135,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 15,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,699 USD, gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 585,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 518,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis

Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

Weiterlesen!