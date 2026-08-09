Lincoln Educational Services CorpShs Aktie 2111706 / US5335351004
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Lincoln Educational Services legt Quartalsergebnis vor
Lincoln Educational Services gibt am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,001 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lincoln Educational Services 0,050 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 139,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 19,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lincoln Educational Services einen Umsatz von 116,5 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,785 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,640 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 594,9 Millionen USD, gegenüber 518,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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