|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Linamar gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Linamar wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,68 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Linamar 2,83 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,28 Prozent auf 2,93 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,54 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,51 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 9,75 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,75 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 10,23 Milliarden CAD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Linamar CorpShs
|
07:01
|Ausblick: Linamar gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Linamar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Linamar gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Linamar CorpShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.