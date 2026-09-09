Lightpath Technologie a Aktie 1569435 / US5322578056
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.09.2026 07:01:06
Ausblick: Lightpath Technologies A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Lightpath Technologies A wird am 10.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,006 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 96,25 Prozent erhöht. Damals waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Lightpath Technologies A nach den Prognosen von 5 Analysten 20,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 68,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,2 Millionen USD umgesetzt worden.
5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,224 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,720 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 71,2 Millionen USD, gegenüber 37,2 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lightpath Technologies IncShs -A-
|
07:01
|Ausblick: Lightpath Technologies A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Lightpath Technologies A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Lightpath Technologies IncShs -A-
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI leichter erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt wird zur Wochenmitte schwächer erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls nachgeben. Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch ohne grosse Ausschläge.