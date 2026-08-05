Ligand Pharmaceuticals Aktie 12015449 / US53220K5048
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ligand Pharmaceuticals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ligand Pharmaceuticals präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 1,95 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.
Ligand Pharmaceuticals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 60,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,21 USD, gegenüber 6,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 287,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 268,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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