Ausblick: Ligand Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ligand Pharmaceuticals lädt am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,33 USD gegenüber 5,68 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Ligand Pharmaceuticals 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 77,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 33,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ligand Pharmaceuticals 115,5 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,35 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,13 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 289,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 268,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch