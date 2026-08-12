Ausblick: Lifeway Foods legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lifeway Foods präsentiert in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,265 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 53,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 61,4 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,890 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 251,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 212,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch