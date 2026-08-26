Lifevantage Aktie 30087419 / US53222K2050
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26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Lifevantage legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lifevantage wird am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,115 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 44,0 Millionen USD – ein Minus von 20,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lifevantage 55,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,560 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,750 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 184,2 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 228,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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