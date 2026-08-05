Ausblick: Lifetime Brands zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lifetime Brands präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,213 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 88,36 Prozent erhöht. Damals waren -1,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Lifetime Brands in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 136,6 Millionen USD im Vergleich zu 131,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,697 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,240 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 668,3 Millionen USD, gegenüber 647,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch