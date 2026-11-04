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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Lifetime Brands gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Lifetime Brands wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,205 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 171,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Lifetime Brands für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 174,0 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,06 USD im Vergleich zu -1,240 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 674,7 Millionen USD, gegenüber 647,9 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lifetime Brands IncShs
Analysen zu Lifetime Brands IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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