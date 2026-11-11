Ausblick: LifeMD gewährt Anlegern Blick in die Bücher

LifeMD öffnet am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass LifeMD im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,141 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,100 USD je Aktie gewesen.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 48,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 18,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 60,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,519 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,250 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 207,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 194,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net