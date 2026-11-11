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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: LifeMD gewährt Anlegern Blick in die Bücher
LifeMD öffnet am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass LifeMD im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,141 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,100 USD je Aktie gewesen.
8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 48,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 18,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 60,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,519 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,250 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 207,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 194,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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