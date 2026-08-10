Ausblick: Life360 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Life360 stellt am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,084 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,080 USD erwirtschaftet wurden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 35,79 Prozent auf 156,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 115,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,30 USD, gegenüber 1,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 671,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 489,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch