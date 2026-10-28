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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Life Time Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Life Time Group präsentiert am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Life Time Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,405 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,450 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 11,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 875,0 Millionen USD gegenüber 782,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,66 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,37 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,00 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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