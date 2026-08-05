Life Insurance Corporation Of India Registered Shs 144A Reg S Aktie 406709 / INE0J1Y01017
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Life Insurance präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Life Insurance äussert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 18,49 INR je Aktie gegenüber 8,66 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1.310,27 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 41,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.237,89 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 48,07 INR je Aktie, gegenüber 45,42 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 10.485,13 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 9.813,03 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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