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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Liberty Latin America stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Liberty Latin America wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Liberty Latin America für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,014 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Liberty Latin America 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,14 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Liberty Latin America 1,11 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,185 USD, gegenüber -3,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 4,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,44 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Liberty Latin America Ltd Registered Shs -C- When Issued
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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