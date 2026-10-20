Liberty Energy Aktie 35755089 / US53115L1044
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Liberty Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Liberty Energy lässt sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Liberty Energy die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,067 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Liberty Energy ein EPS von 0,260 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 25,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,19 Milliarden USD gegenüber 947,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,210 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,890 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,52 Milliarden USD, gegenüber 4,01 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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