|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.11.2026 07:01:06
Ausblick: Li Auto informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Li Auto wird am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,365 HKD. Dies würde einen Verlust von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Li Auto -0,340 HKD je Aktie vermeldete.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 29,90 Milliarden HKD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 31,71 Milliarden HKD aus.
Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,214 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,570 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 34 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 131,56 Milliarden HKD, gegenüber 121,81 Milliarden HKD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Li Auto Inc
|
07:01
|Ausblick: Li Auto informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.11.26
|Erste Schätzungen: Li Auto legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.08.26
|Ausblick: Li Auto präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Li Auto legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.05.26
|Ausblick: Li Auto stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Li Auto Inc
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI schliesst deutlich höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- US-Börsen schliesslich fester -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt waren am Montag Gewinne zu sehen. Auch im DAX kam es zu einer Erholung. Die Wall Street war in Feierlaune. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.