Ausblick: LG Electronics India veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

LG Electronics India wird am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 9,00 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte LG Electronics India ein EPS von 7,56 INR je Aktie vermeldet.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 71,34 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 62,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 30 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 33,21 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 24,83 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 30 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 279,94 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 245,73 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch